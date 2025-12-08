Le ministère des Finances a accordé à Rachid Batita, directeur général de la Société Tunisienne de Banque (STB), une dérogation lui permettant d’exercer dans le secteur public pour une durée d’un an à compter du 1ᵉʳ décembre 2025.

Cette décision a été publiée dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) du 5 décembre 2025.

Le Conseil d’administration de la STB Bank avait décidé, le 24 juin 2024, de nommer Rachid Batita au poste de directeur général.

Fort de 34 ans d’expérience au sein de la STB Bank, Rachid Batita a occupé, au fil des années, plusieurs responsabilités. Il a débuté sa carrière en agence, avant de gravir les échelons et d’occuper des postes clés tels que directeur régional, directeur central des ressources humaines, chef du pôle Support et Moyens, chef du pôle Opérations, puis chef du pôle Commercial et Réseaux.

Il a également présidé le conseil d’administration de plusieurs sociétés filiales. Il est membre du conseil d’administration de la Société Nigérienne de Banque (SONIBANK), présente au Niger et au Bénin, ainsi que membre du conseil d’administration du Conseil Bancaire et Financier (CBF).

Rachid Batita est titulaire d’une maîtrise en administration du travail et en sciences sociales obtenue en 1989. Il est également diplômé de l’Institut Technique de Banque (ITB) du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de Paris depuis juin 1996.