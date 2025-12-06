La 27ᵉ séance parlementaire s’est tenue autour de la présentation et de l’analyse des principales mesures du projet de loi de finances pour 2026. La capsule institutionnelle publiée par le Conseil des représentants du peuple expose les orientations économiques, sociales et environnementales retenues par le gouvernement pour l’année à venir. Les députés ont examiné les dispositions fiscales, les priorités sociales, les mécanismes d’investissement et les mesures administratives prévues dans le texte.

Priorités fiscales et révision des impôts

Le projet de loi introduit une révision de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques et morales. Le gouvernement met en avant un objectif d’élargissement de la base contributive et de réduction de la pression fiscale. Le texte prévoit aussi des mécanismes de régularisation des dettes fiscales, accompagnés d’une annulation des pénalités.

Certaines taxes à l’importation évoluent : la suppression des avantages fiscaux sur les panneaux solaires et la baisse des droits de douane sur plusieurs produits, notamment l’optique, l’aluminium et des équipements liés aux énergies renouvelables non fabriqués localement.

Mesures sociales et soutien aux familles vulnérables

Les dépenses sociales occupent une part importante du projet. Le gouvernement propose l’annulation des dettes des titulaires de cartes de soins et une aide financière destinée aux enfants diabétiques issus de familles modestes. Le texte prévoit aussi la création d’un fonds de soutien aux orphelins.

Parallèlement, les autorités annoncent le recrutement des inscrits sur les listes d’attente pour les postes sanitaires et sociaux. Le projet inclut également des congés spécifiques pour les agents souhaitant lancer une entreprise.

Investissements agricoles et appui aux PME

Le projet de loi de finances instaure un quota annuel dédié à l’investissement agricole. Les agriculteurs pourraient accéder à un système d’importation collective d’équipements. Le texte crée un Fonds de l’eau destiné à améliorer la gestion des ressources hydriques.

Il introduit aussi une exonération douanière au profit de la Société nationale de cellulose et de papier. Les petites et moyennes entreprises bénéficieraient d’un dispositif de régularisation auprès de la Banque de financement des PME.

Transition écologique et fonds dédiés

L’environnement figure parmi les axes mis en avant. Le projet prévoit un Fonds pour la justice environnementale et le développement durable. Il propose aussi une exonération douanière pour des équipements liés aux énergies renouvelables lorsqu’ils ne sont pas produits localement.

Modernisation administrative et intégration des agents

Le texte comprend des mesures de gouvernance. La simplification des procédures de rapatriement des recettes d’exportation vise une meilleure fluidité administrative.

L’ensemble des mesures présentées dessine une stratégie articulée autour de la fiscalité, de la protection sociale, de l’investissement productif, de la transition écologique et de l’amélioration des services publics.