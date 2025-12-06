Le long-métrage “Promis le ciel” de la cinéaste franco-tunisienne Erige Sehiri a remporté le Prix de la Critique, ainsi que le Prix Les Grenades lors de la 25ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed), qui s’est tenue du 27 novembre au 5 décembre 2025.

Cette distinction, annoncée dans le palmarès, dévoilé hier lors de la soirée de clôture, a été attribuée à la cinéaste pour la force de son film et pour le regard qu’elle porte sur la place des femmes dans la migration au sein du continent africain.

Selon le jury du prix de la Critique, co-décerné par l’Union de la Critique de Cinéma (UCC) et l’Union de la Presse Cinématographique Belge (UPCB) pour distinguer un film pour sa qualité artistique, sa mise en scène ou son propos critique, ce récit à trois voix plonge le spectateur dans la communauté ivoirienne de Tunis. Le film suit le quotidien de trois femmes : une journaliste instruite, pasteur et cheffe d’une communauté religieuse évangéliste ; une étudiante ; et une troisième femme plus débrouillarde, dont les activités exactes restent mystérieuses. Le quatrième personnage est une fillette de quatre ans, “sauvée des eaux” après le naufrage d’une embarcation de migrants, l’une des rares survivantes. Sa spontanéité et son naturel en font un personnage fascinant et attachant.

Tout au long du film, la caméra souple et les cadres précis créent une atmosphère immersive, presque documentaire, accentuant le sentiment de découverte. Le film apparaît ainsi comme une enquête sociologique finement féministe et politiquement engagée, offrant un regard inédit sur la place des femmes dans la société et dans la migration, un sujet encore trop peu exploré au cinéma.

Pour le jury du Prix Les Grenades, composé de journalistes du collectif Les Grenades (RTBF), qui décerne ce prix à une réalisatrice dont le travail fait bouger les lignes, interroge les stéréotypes et propose une nouvelle lecture des questions de genre, “Promis le Ciel” s’est distingué par le regard singulier qu’il porte sur le rôle des femmes, par l’interprétation des quatre actrices principales et par la complexité de ses personnages.

Sélectionné dans la compétition officielle des longs métrages de fiction de la 36ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, 13-20 décembre 2025), “Promis le Ciel” sera présenté en avant-première dans le cadre de la 28ème édition du Festival Cinéma Télérama-AFCAE (21-27 janvier 2026), avant sa sortie en salles en France le 28 janvier 2026.

Le Cinemamed, dont le Grand prix a été remporté lors de cette 25ème édition anniversaire, par le film égyptien “My Fadher’s Scent” de Mohamed Siam, met à l’honneur chaque année les cinémas du bassin méditerranéen en récompensant des films forts, audacieux et engagés. Plusieurs jurys aux profils variés -professionnels du secteur, jeunes talents, journalistes, citoyens- attribuent des prix officiels qui valorisent la diversité et les voix singulières du monde méditerranéen.