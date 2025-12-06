La 15e journée du Championnat d’Espagne a débuté vendredi soir avec un match nul sans but entre le Real Oviedo et Majorque (0-0), un résultat qui ne fait l’affaire d’aucune des deux équipes, toujours engluées dans la zone rouge.

La suite de cette journée propose plusieurs affiches clés pour le haut du tableau. Samedi, Villarreal (3e) tentera de conforter sa place sur le podium face à Getafe, tandis que la Real Sociedad se déplace sur la pelouse d’Alavés. Le Betis Séville reçoit le FC Barcelone (leader), avant un choc au sommet entre l’Athletic Bilbao et l’Atlético Madrid en soirée.

Dimanche, Elche accueillera Gérone, suivi du duel entre Valence et le Séville FC. Espanyol – Rayo Vallecano et le match très attendu entre le Real Madrid (2e) et le Celta Vigo clôtureront la journée dominicale. Le dernier rendez-vous de cette 15e journée aura lieu lundi, avec Osasuna opposé à Levante.

Classement après le premier match de la 15e journée

Le FC Barcelone maintient son leadership avec 37 points, devant le Real Madrid (36 pts) et Villarreal (32 pts avec un match en moins). L’Atlético Madrid suit de près avec 31 points.

En bas de tableau, Levante (9 pts), Oviedo (10 pts) et Gérone (12 pts) ferment la marche, sous forte pression avant leurs rencontres du week-end.