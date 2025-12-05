Le président de la Commission des finances au Conseil national des Régions et des Districts (CRD), Slim Salem, a indiqué, vendredi soir, que la Commission conjointe des finances et du budget a obtenu des compromis sur les points de désaccord suscités par plusieurs articles du projet de la Loi de finances 2026 (PLF 2026).

Salem a ajouté, lors d’une séance plénière conjointe du CRD et de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), consacrée à l’examen du PLF 2026, que les parlementaires auraient la possibilité d’exprimer leur position lors du vote.

« En cas de présence de nouveaux points de désaccord, le comité de coordination 5+5 les examinerait, en vue d’« une version de la Loi de Finances objective et applicable », a-t-il déclaré.

Il est à noter que la tenue de la séance plénière conjointe s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase d’examen du PLF 2026, après son adoption, dans sa version finale composée de 110 articles (suite à l’ajout de 49 nouveaux articles) par l’ARP, avec 89 voix pour, 12 abstentions et 13 voix contre.