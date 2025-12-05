Le marché boursier a clôturé la semaine du 1er au 5 décembre 2025 sur une note positive, inscrivant une progression de 0,7% à 13267,6 points. Depuis le début de l’année en cours, le TUNINDEX affiche une performance louable de 33,3%, indique, vendredi, l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

La semaine écoulée a été marquée par un rythme d’échanges assez soutenu, cumulant une enveloppe de 40,2 MD. Quatre transactions de bloc d’une valeur totale de 4,6 MD ont dynamisé les échanges. Ces transactions ont porté sur le titre POULINA GROUP HOLDING.

Analyse des valeurs

Le titre STIP s’est offert la meilleure performance de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste en pneu s’est envolée de 23% à 2,620 D. Le titre AETECH a aussi figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de la société a affiché une hausse de 20 % à 0,300 D. Sur la semaine, la valeur a drainé un volume dérisoire de mille dinars. POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus convoitée de la semaine. L’action du plus grand holding en Tunisie a amassé un volume de l’ordre de 8,2 MD, soit 20,3 % du volume total échangé sur le marché.

Le titre ESSOUKNA s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du promoteur immobilier a reculé de 7,5 % à 3,100 D. La valeur a amassé un flux hebdomadaire limité de mille dinars. Suivant la même tendance, le titre BT a affiché un parcours décevant sur la séance. La valeur s’est délestée de 4 % à 6,660 D en drainant des échanges de 750 mille dinars sur la semaine.

Nouvelles du marché

ONE TECH HOLDING : Séparation complète des pôles Mécatronique et Câbles

ONETECH HOLDING franchit une nouvelle étape majeure dans son projet stratégique de séparation complète de ses deux pôles opérationnels : Mécatronique et Câbles, suite à la décision actée lors du Conseil d’Administration du 22 août 2025. Pour mener à bien cette transformation, ONETECH HOLDING a mandaté trois institutions de référence à savoir le cabinet d’audit et de conseil AMC Ernst & Young (EY) via sa ligne de services EY Parthenon spécialisée en stratégie et transactions, ainsi que les intermédiaires en bourse MAC SA et TUNISIE VALEURS.

Leur mission est d’accompagner le Groupe dans l’étude et la finalisation des volets stratégiques, opérationnels, financiers, juridiques et sociaux de cette scission. Cette opération structurante vise à renforcer la spécialisation et la compétitivité de chacun des pôles, à accélérer leur croissance, à favoriser le développement de partenariats ciblés, tout en maximisant les synergies internes au sein de leurs filiales.

Ce dispositif s’inscrit pleinement dans le cadre du plan « Challenge 2028 », qui ambitionne d’améliorer durablement la performance opérationnelle du Groupe et d’accélérer son expansion à l’international. Les recommandations stratégiques du rapport final seront soumises au Conseil d’Administration avant la fin du premier trimestre 2026. Le calendrier opérationnel de la scission sera communiqué à l’issue de ce Conseil.