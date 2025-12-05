Une session d’information en ligne se tiendra le 10 décembre 2025, destinée aux Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) et axée sur les mécanismes de financement pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Initiée par l’Organisation Internationale pour les Migrations en Tunisie (OIM-Tunisie), en collaboration avec l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS-Tunisie) et l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE), cet événement s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet Mobi-TRE “Hajti Bik”. Il vise notamment à présenter la « ligne de crédit italienne » d’une enveloppe de 55 millions d’euros, à faciliter l’accès au financement pour les TRE souhaitant investir en Tunisie et à expliciter les démarches administratives pour en bénéficier.

Selon la page Facebook dédiée au projet Mobi-TRE “Hajti Bik”, les participants pourront découvrir les conditions avantageuses proposées, telles que des taux d’intérêt réduits, et échanger avec des experts sur les opportunités concrètes offertes à la diaspora tunisienne. Cette session se veut un espace de dialogue et de partage d’expériences entre TRE résidant dans divers pays, contribuant ainsi au développement économique national.

Les organisateurs appellent les Tunisiens résidant à l’étranger à participer activement à cette initiative, afin de renforcer leur implication dans l’écosystème entrepreneurial tunisien.