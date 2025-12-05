PROJETS A IMPACT ENVIRONNEMENTAL RECHERCHÉS ! INTEGREZ L’INCUBATEUR DU LAB’ESS

5 MOIS POUR BOOSTER VOTRE IMPACT !

Dans un contexte de transition environnementale cruciale pour la Tunisie, le programme d’incubation du Lab’ess vise à soutenir des entrepreneur.es, en leur offrant un accompagnement technique et financier pour maximiser l’impact positif de leurs initiatives sur la durabilité environnementale et économique.

Le programme d’incubation du Lab’ess permettra de booster ces projets à travers l’accompagnement et le financement. Ce cursus s’adresse aux entrepreneur.es qui proposent des solutions innovantes et viables face aux problèmes environnementaux.

Ce programme s’articule autour des axes suivants :

Un programme de formations complet incluant des formations pratiques en lien avec l’entrepreneuriat à impact environnemental, ainsi que des modules dédiés aux enjeux de durabilité économique, au marketing et à la recherche de financement.

complet incluant des formations pratiques en lien avec l’entrepreneuriat à impact environnemental, ainsi que des modules dédiés aux enjeux de durabilité économique, au marketing et à la recherche de financement. Un accompagnement individuel , soit deux rendez-vous par mois minimum avec l’équipe du Lab’ess et des coachs spécialisé.e.s.

, soit deux rendez-vous par mois minimum avec l’équipe du Lab’ess et des coachs spécialisé.e.s. Une mise en réseau avec des partenaires spécialisés en entrepreneuriat et en financement, accompagné d’une série d’événements de networking sous divers formats.

avec des partenaires spécialisés en entrepreneuriat et en financement, accompagné d’une série d’événements de networking sous divers formats. Un financement allant aux alentours de 35 000 TND par projet, accordé sous forme de prêt d’honneur.

allant aux alentours de 35 000 TND par projet, accordé sous forme de prêt d’honneur. Une évaluation de l’impact, avec des outils pour mesurer l’impact environnemental des projets en collaboration avec des experts.

Ce dispositif d’accompagnement profite du soutien de Greenov’i, projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, et le Ministère de l’Economie et de la planification, dans le cadre de son appel à projets Lead4Green. Ce soutien financier est à hauteur de 396 000€.

Le Lab’ess lance un appel à candidatures pour sélectionner une dizaine d’entrepreneur.es à impact qui bénéficieront des avantages de ce programme d’incubation de 5 mois.

Les candidat.e.s intéressé.e.s peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tn jusqu’au 6 janvier 2026. Le programme débutera le 26 janvier 2026.

LE PROCESSUS DE SELECTION DES PROJETS

L’équipe du Lab’ess se réunit pour présélectionner les projets soumis en ligne en prenant en considération les critères d’éligibilité. Les porteur.se.s présélectionné.e.s seront invité.e.s à un « Bootcamp » d’une journée afin de perfectionner leurs pitchs. Enfin, les candidat.e.s seront amené.e.s à expliciter plus en détail leur projet lors d’entretiens individuels avec l’équipe du Lab’ess.

LES ÉTAPES DE SÉLECTION DES PROJETS :

Dépôt des dossiers : Les candidatures peuvent être soumises en ligne du 1 décembre 2025 au 6 janvier 2026. Bootcamp : Les projets présélectionnés participeront à un Bootcamp pour valider leur présélection le 20 janvier 2026. Entretiens individuels : Les candidats détailleront leur projet lors d’entretiens individuels les 21 et 22 janvier 2026. Les résultats seront annoncés le 22 janvier 2025. Démarrage de l’incubation : Les projets sélectionnés commenceront leur incubation avec une journée d’intégration au Lab’ess le 26 janvier 2026.

CRITÈRES DE SÉLECTION :

Impact environnemental : Le projet doit démontrer un impact environnemental positif sur la société, contribuant aux ODD 11 (villes et communautés durables) et 12 (production et consommation responsable).

Stade d’avancement : Les candidat.e.s doivent présenter un projet déjà lancé et implanté sur le marché tunisien, créé juridiquement et en début de commercialisation.

Profil de l’entrepreneur.e : Le porteur de projet doit montrer des compétences techniques, une posture et des qualités entrepreneuriales, une forte motivation, assiduité, ainsi qu’une disponibilité et mobilisation adéquates.

Localisation géographique : L’entrepreneur.e doit être basé dans la région du Grand Tunis ou ses environs.

Entretiens individuels 6 – 7 nov

🚀 Démarrage de l’incubation 18 nov

Vous apportez une solution à un enjeu environnemental ? Vous innovez au service d’une ville plus durable ? CANDIDATEZ !

“ Au départ, notre projet manquait de clarté. L’incubateur du Lab’ess nous a aidés à définir notre vision, structurer notre stratégie go-to-market et préparer un pitch deck solide pour nos démarches de financement. Nous avançons désormais avec une feuille de route claire.”

Maha Mouelhi

Co-fondatrice de Zerriaa

À PROPOS DU PROJET GREENOV’I – LEAD4GREEN

“Greenov’i est un projet de 12M EUR qui se propose d’accompagner et appuyer la transition écologique en Tunisie sur une durée de 5 ans. Il soutient le développement d’éco-entreprises et appuie l’adoption de modes de production sobres, durables et équitables.

En savoir plus : www.greenovi.tn

A PROPOS DU LAB’ESS

Le Lab’ess est une association, fondée en 2012, qui a pour mission d’accompagner, financer et sensibiliser les acteurs du changement dans la zone MENA (Afrique du Nord Moyen Orient) ayant pour vocation de générer un impact social et environnemental positif pour la société.