La situation météorologique de ce vendredi s’annonce perturbée avec des nuages denses sur l’ensemble du pays. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit des pluies éparses sur le nord et, localement, sur le centre. Les précipitations prendront parfois un caractère orageux. Elles pourront se renforcer sur les régions côtières du nord.

Orages et chutes de grêle localisées

L’INM signale des épisodes temporairement orageux. Certaines zones du nord connaîtront des averses intenses. Des chutes de grêle restent possibles selon les prévisions. Le reste des régions observera un temps nuageux sans précipitations annoncées dans ce bulletin.

Les températures évolueront à la baisse. Les maximales se situeront entre 13 et 18 °C. Elles pourront atteindre 11 °C sur les hauteurs. Cette diminution accompagne le passage des nuages d’altitude et des précipitations annoncées.

Vent de secteur nord-ouest

Le vent soufflera du nord-ouest. Il sera relativement fort, parfois fort près des côtes, sur les hauteurs et au sud. Il restera modéré sur les autres régions. L’INM indique que la vitesse du vent dépassera temporairement 70 km/h lors de l’apparition des cellules orageuses. Cette intensification pourrait réduire la visibilité et compliquer les déplacements.

État de la mer

La mer sera houleuse au nord. Elle deviendra agitée à très agitée sur l’ensemble des côtes. Ces conditions maritimes s’inscrivent dans la dynamique générale des vents soutenus attendus ce vendredi.