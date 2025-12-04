La Tunisie a lancé un appel urgent à la communauté internationale pour faire face à la crise humanitaire et alimentaire sans précédent dans la bande de Gaza, plaidant pour une réforme profonde des mécanismes d’intervention humanitaire.

Cet appel a été formulé par l’ambassade de Tunisie en Italie lors de sa participation aux travaux de la 179ᵉ session du Conseil de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui se tient à Rome du 1ᵉʳ au 5 décembre.

Intervenant dans le cadre des discussions sur les interventions d’urgence de la FAO en période de crise, la Tunisie a souligné la nécessité d’agir immédiatement face à la détérioration dramatique des conditions humanitaires à Gaza.

Selon l’ambassade de Tunisie à Rome, il est également pertinent de lancer des initiatives de réforme et d’élaborer des plans stratégiques visant à redéfinir l’action humanitaire, afin de lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et de consolider les bases du développement durable et de la stabilité. Elle a mis l’accent sur l’importance d’adopter une approche participative, innovante et alignée sur les priorités nationales et régionales.

La Tunisie a aussi appelé à intégrer systématiquement l’équation « alimentation, sécurité et paix » dans toutes les régions en proie à des crises humanitaires, qu’elles soient causées par des guerres, des conflits ou des catastrophes naturelles, insistant sur le lien indissociable entre sécurité alimentaire et stabilité durable.