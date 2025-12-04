La Juventus Turin doit composer avec une nouvelle absence importante. Le club italien a annoncé mercredi que Federico Gatti sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Le défenseur international italien rejoint ainsi Dusan Vlahovic, déjà indisponible jusqu’en mars. La Juve perd donc deux titulaires alors qu’elle tente de rester au contact du haut du classement.

Une blessure au ménisque confirmée

Gatti s’est blessé mardi lors du huitième de finale de la Coupe d’Italie contre l’Udinese. Il a quitté la pelouse après un incident au genou gauche. Le club a fait savoir qu’il souffre « d’une lésion du ménisque médial du genou gauche », une blessure qui impose une intervention chirurgicale.

[réécriture de clarté] La Juventus n’a pas communiqué de date de retour. Selon le quotidien La Gazzetta dello Sport, le joueur pourrait être absent au moins un mois. [à vérifier]

Un élément régulier du dispositif turinois

Âgé de 27 ans, Gatti a pris part à dix des treize matches de championnat disputés par la Juventus cette saison, inscrivant un but. Il a également joué trois des cinq rencontres de Ligue des champions, avec un but à son actif. Son absence intervient alors que l’équipe occupe la 7e place du Championnat d’Italie, à cinq points de l’AC Milan et de Naples, actuels leaders.

Vlahovic également absent jusqu’en mars

La Juventus doit déjà composer avec la perte de Dusan Vlahovic. Le meilleur buteur du club sera opéré jeudi à Londres, à la suite d’une blessure à un adducteur contractée le week-end dernier. Son retour n’est pas attendu avant mars. Deux cadres du groupe manqueront donc plusieurs semaines alors que la Juve tente de relancer sa dynamique.