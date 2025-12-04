Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed a reçu, mercredi, l’ambassadeur de la République du Soudan en Tunisie, Bukhari Ghanem Mohamed Afandi.

Le Secrétaire d’État a réaffirmé, lors de cette rencontre, la solidarité de la Tunisie avec le peuple soudanais ainsi que son soutien à tous les efforts visant à trouver un règlement politique au Soudan, de manière à préserver l’unité et la stabilité du pays et garantir la paix et la sécurité dans l’ensemble de la région.

Il a, en outre, mis en avant les relations fraternelles tuniso-soudanaises et les liens historiques, civilisationnels et culturels qui unissent les deux peuples frères.

De son côté, le diplomate soudanais s’est félicité des relations solides et de fraternité entre les deux pays, saluant les positions de principe de la Tunisie en faveur du peuple soudanais, de l’unité du Soudan ainsi que de sa sécurité et de sa stabilité.