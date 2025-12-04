Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a reçu mercredi le nouvel ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, à l’occasion de son entrée en fonctions, a indiqué le département dans un communiqué.

La rencontre a permis d’examiner l’état des relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération militaire entre les deux pays.

Sehili a salué « le niveau avancé » atteint dans les domaines de la formation, de l’entraînement, de l’échange d’expertises, de la sécurisation des frontières et du renforcement des capacités opérationnelles.

Le ministre a réaffirmé la volonté de la Tunisie de consolider la sécurité et la stabilité régionales avec Washington, qualifié de « partenaire stratégique » dans le domaine militaire.

Il a appelé à accélérer la mise en œuvre des accords issus de la commission militaire mixte tuniso-américaine et de la feuille de route 2020-2030, notamment ceux liés au développement des capacités de l’armée et à l’acquisition d’équipements adaptés aux menaces, dont la criminalité transfrontalière, la migration irrégulière, le terrorisme et la traite des personnes.

Sehili a également adressé ses félicitations à l’ambassadeur pour sa prise de fonctions, lui souhaitant plein succès.

Pour sa part, le diplomate a souligné « la solidité » des liens unissant les deux pays et l’importance du partenariat militaire avec la Tunisie, affirmant l’engagement des États-Unis à poursuivre et élargir la coopération avec Tunis.