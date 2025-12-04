Cent jeunes diplômés demandeurs d’emploi, porteurs d’idées de projets verts innovants dans les domaines de l’agriculture durable, l’agroforesterie, l’économie bleue, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la gestion des déchets auront la possibilité de bénéficier d’un programme de formation organisé par le ministère de l’Environnement et le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis “CITET”, durant la période décembre 2025-février 2026.

A cet effet, un appel à candidature a été lancé, mercredi, par le ministère de l’Environnement et le CITET pour sélectionner les bénéficiaires, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transition écologique. La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 21 décembre 2025.

Les régions concernées sont Chott Meriem pour les projets relatifs à l’agriculture durable, Tabarka pour les projets d’agroforesterie, Zarzis pour les projets liés à l’économie bleue, Djerba pour les projets relatifs aux énergies renouvelables et Tunis pour la gestion de déchets.

Les programmes de formation comportent un tronc commun de 5 jours sur les concepts clés de l’économie verte, bleue et circulaire, le cadre institutionnel et réglementaire de l’environnement en Tunisie, l’idéation, le green Business et les techniques de pitch et le développement des soft skills, ainsi qu’une formation spécifique de 8 jours selon les modules choisis.