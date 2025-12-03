Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a dévoilé mercredi la liste des 28 joueurs retenus pour représenter l’Égypte à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, programmée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Un groupe équilibré, construit autour d’un savant mélange d’expérience et de jeunesse pour hisser les Pharaons parmi les candidats sérieux au titre.

Sans surprise, la star de Liverpool Mohamed Salah, capitaine et leader offensif incontesté, figure en tête d’affiche. Le technicien égyptien pourra également compter sur un noyau local solide : 8 joueurs d’Al Ahly, 5 du Zamalek et 4 de Pyramids, auxquels s’ajoutent 6 éléments évoluant en Europe.

Un absent notable, plusieurs retours attendus

La convocation a été marquée par l’absence du défenseur Mohamed Abdelmonem, jugé insuffisamment prêt physiquement. Un coup dur pour la charnière centrale. À l’inverse, Imam Ashour effectue son retour après une période d’indisponibilité.

Hossam Hassan a retenu quatre gardiens, dont l’inamovible Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), toujours numéro un dans la hiérarchie grâce à son expérience internationale.

Un groupe structuré et compétitif

La défense égyptienne repose sur des profils complémentaires tels que Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim ou Ahmed Fattouh, soutenus par plusieurs jeunes défenseurs en pleine ascension.

Au milieu, la sélection s’appuie sur un large éventail technique et athlétique : Marwan Attia, Hamdi Fathi, Zizo, Trezeguet, Mostafa Fathi ou encore Omar Marmoush, désormais joueur de Manchester City.

En attaque, trois avant-centres ont été choisis : Mostafa Mohamed (Nantes), Salah Mohsen et Osama Faisal.

Préparation et calendrier

Les Pharaons ont ouvert un premier stage cette semaine, avant un rassemblement fermé le 7 décembre. Un match amical contre le Nigeria est prévu le 14 décembre au Caire, avant le départ pour le Maroc le 17.

Recordman de la compétition avec sept titres, l’Égypte débutera la CAN contre le Zimbabwe le 22 décembre, puis affrontera l’Afrique du Sud et l’Angola dans le groupe B.