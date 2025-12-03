La cueillette des olives dans le gouvernorat de Tataouine a atteint un avancement de 47% avec une production estimée à 5300 tonnes, soit une hausse de 32% par rapport à l’année 2024.

Le commissaire régional au développement agricole, Monji Chniter, a indiqué à l’Agence TAP que cette production se répartit entre 3900 tonnes en irrigué et 1400 tonnes en pluvial, ajoutant que 2500 tonnes d’olives ont été collectées, jusqu’à présent.

La région compte 24 huileries dont 11 unités sont disponibles actuellement, alors que le prix de vente de l’huile d’olive dans les huileries varie entre 15 et 17 dinars.

Par ailleurs, l’opération d’épandage des margines sera effectuée par 39 agriculteurs de la région qui abrite 53 mille ha d’oliveraies, dont 4370 ha en irrigué.