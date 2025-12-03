Trois établissements publics bénéficieront de systèmes photovoltaïques pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque à des fins d’autoconsommation et/ou pour réaliser des opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics relevant de ces établissements. L’objectif est de baisser la demande en énergie et réduire les subventions publiques allouées aux produits énergétiques.

Cette décision a été publiée par un arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne(JORT) en date du 27 novembre 2025. Il s’agit d’un arrêté conjoint de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie et du ministre des transports portant exécution du programme de la transition énergétique dans les établissements publics.

En effet, le programme de la transition énergétique dans les établissements publics, au sens de cet arrêté, désigne le programme « Photovoltaïque connecté au réseau » et le « Programme d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics », faisant l’objet de deux contrats de prêt distincts entre la République Tunisienne et la Banque allemande de développement (KfW) .

Ce programme concerne des établissements relevant de la Présidence du Gouvernement et du Ministère des Transports, à savoir l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à Ben Arous, l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) à Tozeur, et le Bâtiment de la Présidence du Gouvernement à Bab Laassal à Tunis.

Le coût estimé de ce programme pour cette phase s’élève à 13 millions de dinars, financé par un prêt et un don de la KFW et des crédits du Fonds de Transition Énergétique.

L’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie(ANME) est chargée, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, de poursuivre la mise en œuvre du programme conformément aux conditions et procédures prévues dans les deux conventions distinctes susvisées, selon le texte de l’arrêté publié au JORT.

Le délai d’exécution du programme est fixé à 6 mois à compter de la date de publication de l’arrêté conjoint au JORT.