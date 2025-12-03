La 42e confÃ©rence annuelle de l’Organisation arabe des responsables de l’admission et de l’inscription (ARAB-ACRAO) se tiendra du 18 au 20 dÃ©cembre Ã Hammamet, rÃ©unissant des experts de 18 pays.

PlacÃ©e sous lâ€™Ã©gide du ministÃ¨re de lâ€™Enseignement supÃ©rieur et organisÃ©e par les universitÃ©s de Tunis El Manar et de Carthage, cette Ã©dition aura pour thÃ¨me central :Â Â« Le rÃ´le de lâ€™admission et de lâ€™inscription dans lâ€™amÃ©lioration du classement mondial des universitÃ©s Â».

Selon les informations publiÃ©es sur la page Facebook de lâ€™universitÃ© de Tunis El Manar, cet Ã©vÃ©nement vise Ã renforcer la coopÃ©ration inter-universitaire arabe par lâ€™Ã©change de bonnes pratiques, dâ€™expertises et dâ€™innovations dans la gestion des processus dâ€™admission et dâ€™inscription. Il entend ainsi contribuer Ã la transparence, Ã lâ€™efficacitÃ© et Ã lâ€™attractivitÃ© des systÃ¨mes universitaires arabes, notamment auprÃ¨s des Ã©tudiants internationaux.

La confÃ©rence abordera six axes prioritaires : lâ€™attractivitÃ© des Ã©tudiants talentueux par des politiques dâ€™admission ciblÃ©es, la transformation numÃ©rique pour optimiser lâ€™efficacitÃ© administrative, le lien entre qualitÃ© acadÃ©mique et procÃ©dures dâ€™admission, lâ€™internationalisation des Ã©tablissements, lâ€™audit interne des processus, ainsi que les dÃ©fis liÃ©s Ã la visibilitÃ© dans les classements mondiaux.

Il s’agit de la deuxiÃ¨me fois que la Tunisie accueille cet Ã©vÃ©nement rÃ©gional, aprÃ¨s avoir organisÃ© avec succÃ¨s la 40e Ã©dition en dÃ©cembre 2023, confirmant ainsi son expertise dans l’organisation de rencontres acadÃ©miques d’envergure.

En tant que plateforme stratÃ©gique dâ€™Ã©changes et de rÃ©flexion, cette Ã©dition ambitionne de positionner les universitÃ©s arabes comme des acteurs compÃ©titifs sur la scÃ¨ne acadÃ©mique internationale, tout en soutenant leurs efforts dâ€™accrÃ©ditation et de rayonnement global.

Lâ€™Organisation arabe des responsables de lâ€™admission et de lâ€™inscription (ARAB-ACRAO) Å“uvre depuis sa crÃ©ation Ã promouvoir la coopÃ©ration et lâ€™Ã©change dâ€™expertises en matiÃ¨re de gestion acadÃ©mique au sein de lâ€™espace universitaire arabe.