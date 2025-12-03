Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzedine Ben Cheikh a souligné que la loi sur l’investissement offre des avantages importants pouvant atteindre 50% de la valeur de l’investissement aux projets axés sur les nouvelles technologies.

Intervenant lors des travaux de 46ème congrès de l’Union Arabe des Ingénieurs Agronomes, Ben Cheikh a souligné que ces atouts font de la Tunisie une destination attractive pour les startups opérant dans les domaines de l’irrigation intelligente, des énergies renouvelables et de l’agriculture intelligente, a rapporté un communiqué du ministère de l’Agriculture.

Pour le ministre, l’agriculture qui n’est plus un secteur conventionnel constitue désormais un espace large d’application des nouvelles technologies, de l’intelligence artificielle, de la digitalisation et de la télédétection. Il a souligné, dans ce cadre, le rôle central du génie agronomique dans la mise en place de modèles de production durables, l’augmentation de la productivité des ressources naturelles, de la réduction du gaspillage alimentaire et du renforcement de la résilience des systèmes agricoles arabes.

Organisé par l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens, cette édition a été marquée par la participation de représentants d’organisations arabes et internationales et d’ingénieurs agronomes de différents pays arabes.

Cet événement se veut une occasion pour renforcer la coopération arabe dans le domaine de génie agricole compte tenu des défis majeurs constatés au niveau du monde arabe notamment en termes de sécurité alimentaire, de changement climatique, outre la rareté de l’eau et la dégradation des systèmes environnementaux.