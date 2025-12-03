Le chercheur mondial Jack Dongarra, lauréat du prix “Turing Awards” dans le domaine de l’informatique et du calcul algorithmique a donné, mardi, à la cité des sciences à Tunis, une conférence scientifique sur “le calcul haute performance”, en présence de 800 participants dont des étudiants, des chercheurs, des ingénieurs et des experts en mathématiques.

Au cours de cette conférence, le chercheur a animé des débats avec les étudiants notamment sur les domaines du calcul haute performance, de l’intelligence artificielle, des algorithmes numériques et des applications scientifiques.

A cette occasion, Dongarra a exprimé sa joie de visiter la Tunisie pour la première fois, déclarant que “cette visite constitue une expérience professionnelle inspirante et aussi une expérience personnelle marquante” vu que sa grand-mère est née en Tunisie.

Cet événement scientifique s’inscrit dans le cadre de la “Tournée El Khawarizmi”, dirigée par un nombre d’universitaires tunisiens résidant à l’étranger, parmi lesquels le chercheur tunisien Hatem Latif, expert en calcul et en algorithmes.

Le chercheur Hatim Latif a souligné dans une déclaration aux médias que cette rencontre vise à établir des liens entre les experts internationaux et la Tunisie, afin d’aboutir à un impact durable dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation à l’échelle nationale, et de permettre à la Tunisie de devenir un pôle émergent dans les domaines scientifiques modernes.

Il a souligné que cette rencontre offre aux étudiants des opportunités pratiques et une ouverture sur les expériences internationales de haut niveau.

Il a ajouté que la “Tournée El Khawarizmi” est une initiative régionale visant à promouvoir l’innovation technologique à travers l’organisation d’une série d’ateliers, de conférences scientifiques et de présentations pratiques, dans le but d’enraciner la culture des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques chez les jeunes et de renforcer le système d’excellence scientifique en Tunisie et en Afrique du Nord.

Latif a ajouté qu’un programme national sera organisé dans le cadre de la “Tournée El Khawarizmi” qui comprend la formation de 12 étudiants tunisiens dans le domaine des calculs, pour participer au plus grand concours dédié au calcul haute performance aux États-Unis et en Europe.

De son côté, le directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mourad Belassoued, a indiqué que cette rencontre, organisée par des universitaires tunisiens résidant à l’étranger, illustre la volonté de renforcer les liens entre la Tunisie et ses compétences et de bénéficier de leur expertise dans le développement du système national de recherche scientifique.

Il a précisé que la Tunisie œuvre actuellement à devenir un pôle régional d’excellence dans le domaine des technologies modernes, soulignant que la participation de plusieurs compétences scientifiques tunisiennes aux secteurs de la numérisation et de l’intelligence artificielle permettra de réaliser cet objectif.

Evoquant les infrastructures destinées au renforcement du numérique en Tunisie, Belasoued a indiqué que le Centre de Calcul El Khawarizmi se prépare, dans les jours à venir, en partenariat avec la Chine à installer un ordinateur à haute puissance, le troisième du genre en Afrique en termes de performance et de capacité de stockage d’informations.

Il convient de rappeler que Jack Dongarra est titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées de l’Université du New-Mexico (USA) en 1980. Il était professeur émérite en informatique au département d’ingénierie électrique et d’informatique à l’Université du Tennessee de 1989 à 2023.