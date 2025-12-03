La cinquième édition du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature, décerné chaque année dans les catégories de l’article, du roman et de la nouvelle en langues arabe et française, ainsi que pour les ouvrages destinés à la jeunesse, a révélé lors d’une cérémonie samedi soir à Tunis les lauréats de son édition 2025.

Le Prix de l’article en arabe et en français, doté de 20 000 dinars, a été attribué au livre “La Gloire et la puissance: Une anthologie des grands discours du président Bourguiba” de Hichem Abdessamad, publié aux éditions AC. Cet ouvrage propose une analyse critique et contextualisée de seize discours emblématiques du leader Habib Bourguiba.

Le Prix du roman et de la nouvelle en langue arabe, également doté de 20 000 dinars, a été remporté par Zied Bouchoucha pour son ouvrage “Eddaftar El Wardi” (Carnet rose), publié par Pop Libris Editions.

La romancière Héla Msellati a obtenu le Prix du roman et de la nouvelle en langue française, d’une valeur de 20 000 dinars, pour son ouvrage “La vie en sauce” (Hkeyat Editions), premier roman d’un cycle où Douja, incarnation de la Tunisienne pétrie de culture gastronomique et passionnée de cuisine, transmet ses souvenirs et son savoir-faire dans l’esprit d’un partage transgénérationnel où l’humour le dispute au patriotisme.

Le Prix littérature jeunesse et jeunes lecteurs a été attribué ex æquo à Nada Dagdoug pour son ouvrage “Yeza”, publié par La Voix du Livre, et à Fathia Chouikha Abichou pour “Bawh El Firakh” . Le prix, d’un montant de 10 000 dinars, avait également retenu dans sa sélection finale le livre “Le Jeu” de l’écrivain Tarek Lamouchi.

Le Prix de la poésie n’a pas été attribué, “en cohérence avec le niveau d’exigence artistique qui caractérise le prix”.

Remis chaque année par la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) afin de soutenir la production littéraire tunisienne dans ses différentes spécialités, en arabe et en français, le Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature a concerné des oeuvres inédites publiées entre juin 2024 et juin 2025, et éditées exclusivement en Tunisie. Le jury, composé d’universitaires issus de diverses disciplines, a été présidé par Samia Kassab Charfi, lauréate en 2023 du Prix Ibn Khaldoun-Senghor de la traduction en littérature et en sciences humaines, dans sa seizième édition.