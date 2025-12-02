La directrice générale de la compagnie aérienne “Tunisair“, Halima Ibrahim Khouaja, a été élue première vice-présidente de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), lors de la 57 Assemblée générale annuelle de l’organisation, tenue à Luanda (Angola) du 30 novembre au 2 décembre 2025.

Cette élection renforce la présence de Tunisair aux niveaux régional, continental et international, indique la compagnie dans un communiqué publié mardi.

Organisée par la compagnie aérienne nationale d’Angola (TAAG), l’assemblée a réuni un large éventail de décideurs du secteur, dont des responsables gouvernementaux et diplomatiques, des dirigeants d’autorités de l’aviation civile, des organismes de régulation ainsi que des partenaires industriels venus de toute l’Afrique et d’autres régions du monde.

Fondée en 1968 à Accra, l’AFRAA fédère aujourd’hui 50 compagnies aériennes, représentant plus de 85 % du trafic aérien international du continent.

L’association compte, également, 35 partenaires issus des secteurs de la fabrication, de la fourniture, des technologies et d’autres institutions non aéronautiques.