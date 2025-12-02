La septième édition de “L’INSAT Célèbre le Cinéma” (ICC), premier festival en son genre de courts-métrages amateurs en milieu universitaire, aura lieu le samedi 6 décembre 2025. Organisée par le club ciné-radio INSAT (Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie), la journée sera consacrée à des projections continues de courts-métrages, suivies de débats avec les jeunes réalisateurs.

Au programme également, une exposition artistique mettant en avant une variété de médiums et d’artistes émergents.

Cette édition marque aussi le grand retour de la compétition ICC et un jury qui aura la mission de décerner les ICC Awards aux meilleurs films projetés lors de cette édition.

Pour conclure ce voyage artistique, une performance musicale sera assurée par de jeunes musiciens du CinéRadio Band, lors de la cérémonie de clôture.