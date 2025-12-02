Les activités programmés dans le cadre du projet “Notre histoire dans la société civile”, initié par l’Association “We Do”, se poursuivent, à Sidi Bouzid.

En effet, ce projet propose des ateliers de formation en fiscalité, gestion administrative et communication positive, le tout destiné au réseau associatif « Lammet Al Jamaiyet » à Sidi Bouzid, a indiqué, la président de l’Association, Wided Fendouli.

Elle a ajouté à l’Agence TAP que l’objectif est d’aider les associations de la société civile à acquérir des compétences transversales et une pédagogie encourageant l’initiative et l’action collective.

“Notre histoire dans la société civile” d’une durée de 5 mois avait été lancé, en juillet 2025, il s’agit d’un programme financé par l’union européenne et la fondation néerlandaise OXFAM Novib et réalisé par l’Association We Do à Sidi Bouzid.