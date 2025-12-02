Le sélectionneur du Cameroun, David Pagou, a annoncé mardi la liste des 28 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre – 18 janvier 2026). Plusieurs cadres manquent à l’appel, dont le gardien André Onana et l’attaquant Vincent Aboubakar, confirmant un tournant dans la stratégie de la sélection.

Nommé récemment à la tête des Lions Indomptables, Pagou mise sur un groupe largement rajeuni. L’appel de jeunes talents comme Carlos Baleba, Eric-Junior Dina Ebimbe ou Gerzino Nyamsi illustre cette volonté de renouvellement, tandis que Bryan Mbeumo et Frank Magri apportent continuité dans un secteur offensif remanié.

Une équipe dans un contexte sportif délicat

La sélection camerounaise traverse une période d’instabilité sur le banc et d’irrégularité dans les compétitions continentales. Cette situation s’est accentuée avec l’élimination en barrage pour la Coupe du Monde 2026 face à la RD Congo.

Le nouveau sélectionneur espère, à travers cette recomposition, relancer la dynamique compétitive des Lions Indomptables avant le tournoi au Maroc.

Un groupe complet et équilibré

Gardiens :

Devis Epassy (Dinamo Bucarest/ROU), Simon Omossola (Saint-Eloi Lupopo), Simon Ngapandouetnbu (Montpellier/FRA), Edouard Sombang (Colombe Sport).

Défenseurs :

Samuel Kotto (La Gantoise/BEL), Gerzino Nyamsi (Lokomotiv Moscou/RUS), Jean-Charles Castelletto (Al-Duhail/QAT), Nouhou Tolo (Seattle Sounders/RSA), Flavien Enzo Boyomo (Osasuna/ESP), Mahamadou Nagida (Rennes/FRA), Christopher Wooh (Spartak Moscou/RUS), Junior Tchamadeu (Stoke City/ENG), Darlin Yongwa (Lorient/FRA).

Milieux :

Martin Ndzie (Rapid Vienne/AUT), Carlos Baleba (Brighton/ENG), Arthur Avom (Lorient/FRA), Eric-Junior Dina Ebimbe (Brest/FRA), Brice Ambina (Valerenga/NOR), Jean Junior Onana (Genoa/ITA), Olivier Kemen (Istanbul Basaksehir/TUR).

Attaquants :

Bryan Mbeumo (Manchester United/ENG), Christian Bassogog (Al-Okhdood/KSA), Georges-Kevin N’Koudou (Al-Diraiyah/KSA), Danny Namaso (Auxerre/FRA), Frank Magri (Toulouse/FRA), Karl Etta Eyong (Levante/ESP), Christian Kofane (Bayer Leverkusen/GER), Patrick Soko (Almeria/ESP).

Le Cameroun dans le Groupe F

À la CAN 2025, le Cameroun évoluera dans le groupe F, aux côtés du Gabon, de la Côte d’Ivoire et du Mozambique. Cette composition marque un défi important pour Pagou et ses jeunes joueurs, appelés à défendre les couleurs nationales dans un tournoi prestigieux.