La ministre des Finances, Michket Salma Khaldi, a réaffirmé, lundi, la volonté du gouvernement de préserver les équilibres financiers du pays lors de la séance plénière consacrée à l’examen du Projet de loi de finances 2026 (PLF 2026). Elle a souligné que les mesures proposées doivent répondre aux besoins de toutes les catégories sociales, soutenir l’emploi et assurer la pérennité de la Caisse générale de compensation.

Khaldi a indiqué que le PLF vise un équilibre entre impératifs sociaux et contraintes financières, rappelant que la compensation demeure l’un des mécanismes centraux de soutien aux ménages. Elle a averti que toute modification impactant ses ressources doit être étudiée avec prudence.

Débat autour des redevances sur les boissons gazeuses

Réagissant à une proposition visant à exclure les industries des boissons gazeuses de la redevance de 3 % appliquée sur leur chiffre d’affaires, la ministre a rejeté cette option. Elle a déclaré : « Nous n’exerçons pas de pression sur les entreprises, mais une société qui réalise de bons revenus et un chiffre d’affaires important doit contribuer au financement de l’économie, que ce soit à travers des redevances ou des taxes. »

Khaldi a rappelé à cette occasion l’article 69 de la Constitution, qui prohibe toute proposition parlementaire susceptible de perturber les équilibres financiers de l’État. Selon elle, la suppression de la redevance remettrait en question ces équilibres.

Un impact direct sur la Caisse de compensation

La ministre a expliqué que les boissons alcoolisées et gazeuses profitent indirectement des subventions liées au sucre, ce qui rend la redevance justifiée dans une perspective sociale et sanitaire. Elle a ajouté que les ressources de la Caisse ne peuvent pas être réduites, le budget du ministère du Commerce et les fonds qui lui sont rattachés ayant déjà été approuvés.

Khaldi a estimé que supprimer cette redevance entraînerait un manque à gagner supérieur à 20 millions de dinars. Elle a précisé qu’une seule entreprise du secteur bénéficierait d’une réduction estimée à 7 millions de dinars, ce qui créerait, selon elle, un déséquilibre difficile à justifier.

Une mesure inscrite dans une logique internationale

La ministre a souligné que l’instauration de redevances sur les boissons alcoolisées ou gazeuses s’inscrit dans une tendance observée dans de nombreux pays, en particulier pour les produits contenant du sucre. Elle a affirmé que cette approche combine des considérations financières, sociales et sanitaires.