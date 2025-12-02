Des brumes locales apparaissent mardi matin sur les régions du nord. Le ciel devient ensuite partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Les nuages se montrent plus denses sur l’extrême nord, où des pluies éparses se produisent.

Extension des précipitations vers le sud

L’Institut national de la météorologie annonce que ces précipitations s’étendent, l’après-midi, vers l’extrême sud. Elles prennent un caractère temporairement orageux et deviennent parfois intenses. Les régions concernées doivent suivre l’évolution du temps, les intensités restant variables selon les zones.

Circulation des vents selon les zones

Le vent adopte une orientation ouest sur le nord et le centre. Il tourne à l’est dans les régions du sud. Il reste relativement fort dans le golfe de Gabès et faible à modéré ailleurs. Cette configuration crée des conditions contrastées entre les zones littorales et l’intérieur du pays.

État de la mer et conditions maritimes

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès. Elle restera peu agitée sur le reste du littoral. Les conditions en mer évoluent en fonction du renforcement des vents dans le sud-est, ce qui demande une vigilance spécifique pour les activités maritimes dans la zone concernée.

Baisse des températures dans l’ouest

Les températures maximales varient selon les régions. Elles se situent entre 11 et 15 °C dans les zones ouest du nord et du centre. Elles oscillent entre 16 et 20 °C dans le reste du pays et atteignent 22 °C dans l’extrême Sud-Est. Ce contraste annonce une journée fraîche dans l’ouest et plus douce dans les régions orientales et méridionales.