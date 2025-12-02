L’association Ciné-Sud Patrimoine organise du 5 au 10 décembre à Sousse et les 13 et 14 décembre à Tozeur la 8e édition de sa manifestation annuelle “Ciné-Musée”, consacrée à la valorisation du patrimoine cinématographique tunisien et international.

L’événement prévoit la projection de films tunisiens récemment restaurés, des séances hommages à de grandes figures de la culture tunisienne, des ateliers et des rencontres-débats sur les métiers du cinéma, ainsi que des expositions photographiques présentant des affiches de films, du matériel audiovisuel et des documents rares.

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes au public dans la limite des places disponibles, indique un communiqué de l’association.

Le programme de Sousse débutera le 5 décembre à l’Institut Supérieur de Musique avec un hommage vibrant à Ahmed Bennys et la projection d’ “El Mhammedia”, accompagnée d’un ciné-concert mêlant films muets de Sousse et de Naples. Les jours suivants, la Maison de la Culture Ali Douagi rendra hommage à Nouri Bouzid avec la projection restaurée de “L’Homme de Cendres”, tandis que le 7 décembre sera consacré à une rencontre-débat sur la préservation de la mémoire et l’accès aux archives, ainsi qu’à l’avant-première de « H’mida ».

Les 8 et 9 décembre seront consacrés aux Leçons de Cinéma autour de “Caméra d’Afrique” de Férid Boughedir et à un hommage au Collectif Nouveau Théâtre, suivi de la projection de “La Noce”. Le 10 décembre clôturera cette étape avec un hommage à Fadhel Jaziri et la projection de “Traversées” de Mahmoud Ben Mahmoud.

À Tozeur, les 13 et 14 décembre, les festivaliers découvriront “Les Baliseurs du Désert” de Nacer Khemir et le premier épisode de “La Guerre des Étoiles”, tourné à Tozeur et Nefta, accompagnés d’un concert panafricain rassemblant des musiciens du Mali, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et de Tunisie.

Deux ateliers de formation sont également proposés, dont l’un sur l’écriture et l’improvisation musicale pour films muets, dirigé par Guido Sodo, et l’autre sur la restauration numérique image par image avec le logiciel Diamond Film Restauration, encadré par Francesca Chelu Deiana avec une intervention à distance de Walter Plaschzug, inventeur du logiciel.

Cette étape sera marquée par deux expositions inédites sur ‘Le Djerid dans la Mémoire de l’Image’ et ‘Les affiches du Cinéma tunisien’.

L’édition 2025 est organisée en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), la Cinémathèque tunisienne, le Musée Dar Cheraït, l’Institut Culturel Italien, la Cinémathèque de Bologne ainsi que plusieurs institutions universitaires et culturelles locales.