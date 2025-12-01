Le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri est prêt à débuter mardi sur le terrain de l’Atlético Madrid. L’annonce a été faite lundi par l’entraîneur Hansi Flick, qui a confirmé le retour du joueur après une blessure musculaire. L’international espagnol avait manqué plusieurs rencontres en novembre, une absence qui avait pesé sur le rendement collectif du Barça.

Retour à la compétition après blessure

Pedri a retrouvé le rythme samedi lors de la victoire contre Alavés (2-1). Il avait disputé la seconde période et montré une capacité de reprise jugée suffisante par son entraîneur. Flick a expliqué que le milieu devrait être aligné d’entrée lors de ce match avancé de la 19e journée. Il sera associé à Frenkie de Jong, revenu après un contretemps familial.

L’entraîneur considère que ces deux retours constituent un apport important dans un contexte où le FC Barcelone a souffert d’une succession de blessures. Selon lui, l’équipe manque encore de continuité dans ses compositions et peine à retrouver la stabilité qui avait marqué sa saison précédente.

Barcelone en tête mais en quête de maîtrise collective

Malgré ses difficultés défensives, le FC Barcelone a repris la tête de la Liga. Le club a profité d’un nouveau faux pas du Real Madrid, contraint au nul pour la troisième fois consécutive. Le champion d’Espagne en titre reste pourtant loin de la maîtrise affichée lors de sa saison précédente, marquée par un triplé national.

Flick a reconnu en conférence de presse que son groupe n’avait « pas encore atteint son meilleur niveau ». Il estime néanmoins que le déplacement à Madrid représente une opportunité pour regagner de la confiance. L’Atlético figure selon lui parmi « les meilleures équipes d’Europe » et impose un défi utile à ses joueurs.

Araujo absent, les détails confirmés

Le technicien allemand a également confirmé l’absence du défenseur Ronald Araujo pour des raisons personnelles. Ce forfait s’ajoute aux difficultés auxquelles le club est confronté, notamment sur le plan défensif. Flick a insisté sur la nécessité d’améliorer le contrôle du jeu et de limiter les erreurs techniques qui ont marqué les derniers matchs.

Une rencontre test pour la suite de la saison

Selon Flick, la stabilité de l’équipe-type conditionne le retour au niveau attendu. Les retours progressifs de Pedri et de De Jong pourraient offrir une base plus fixe pour la suite de la saison. Le match contre l’Atlético arrive dans un contexte où le Barça cherche à solidifier ses automatismes et à réduire les phases d’instabilité.

Le club reste en tête du championnat, mais Flick rappelle que l’objectif immédiat est de retrouver une continuité dans le jeu. Le choc de mardi doit permettre de jauger les progrès réalisés et d’évaluer la capacité de l’équipe à monter en puissance avec un groupe plus complet.