Le marché boursier a clôturé la séance sur une note haussière. Le TUNINDEX a légèrement progressé de 0,04% à 13177,2 points dans un volume de 10,7 MD, soutenu par deux transactions de bloc totalisant une enveloppe de 2,6 MD et portant sur le titre POULINA GROUP HOLDING, indique l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BNA ASSURANCES s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de l’assureur s’est bonifiée de 6 % à 3,390 D dans un volume de 85 mille dinars.

Le titre ASSAD est parvenu à terminer la séance en territoire positif. L’action du producteur des batteries automobiles a affiché une hausse de 4,4 % à 3,290 D. Sur la séance, la valeur a amassé un flux global de 92 mille dinars.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a chapeauté le palmarès des volumes. L’action du holding a gagné 0,1 % à 18,000 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux nourris de 3,4 MD (soit 31 % du volume échangé sur la Cote).

Le titre UBCI a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de la banque a reculé de 4,4 % à 30,500 D. La valeur a drainé des capitaux de l’ordre de 1 MD.

Le titre MAGASIN GENERAL a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action s’est effritée de 4 % à 8,800 D. La valeur a mobilisé des échanges dérisoires de mille dinars.