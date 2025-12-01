Le coordinateur du programme national de lutte contre le VIH/SIDA à la direction des soins de santé de base Samir Mokrani, a souligné lundi que le nombre total de personnes vivant avec le VIH/ sida et sous traitement en Tunisie a atteint 2 236 jusqu’au mois de décembre 2024 dont 200 étrangers.

“Au cours de l’année 2024, 415 nouveaux cas ont été mis sous traitement et 36 cas de décès ont été enregistrés, qui pourraient être plus élevés en raison de décès survenus dans des services de santé non spécialisées dans le traitement du VIH ou à domicile et ne figurant pas dans les statistiques officielles a-t-il déclaré à l’agence TAP en marge d’une journée d’étude sur la lutte contre le SIDA, organisée par l’association tunisienne de biologie clinique, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1er décembre).

Il a précisé que plus de 80% des personnes vivant avec le virus en Tunisie suivent leur traitement régulièrement et plus de 70% ont une charge virale faible, ce qui les rend non transmissibles. “Ces chiffres reflètent la réussite du programme national qui garantit un traitement gratuit pour les Tunisiens et les étrangers résidents.

Mokrani a indiqué que le traitement du VIH est assuré dans quatre centres publics situés à Tunis, Sfax, Sousse et Monastir, ajoutant que les efforts sont déployés pour créer un nouveau centre à Tunis afin de réduire la pression sur le service existant à l’hôpital de la Rabta, qui accueille environ deux tiers des personnes sous traitement.

Le ministère de la Santé prévoit également l’ouverture d’une unité spécialisée dans le centre du pays pour renforcer les services de dépistage et de traitement dans le centre et le sud et rapprocher les prestations aux personnes vivant avec le VIH.

Il a passé en revue les projets de coopération entre les directions régionales de la santé, le croissant rouge et plusieurs organisations de la société civile, visant à renforcer les opérations de dépistage parmi les migrants.

De son côté, la présidente de l’association tunisienne de biologie clinique Yosr Kalai, a souligné que le système national de lutte contre le VIH/Sida est confronté à plusieurs défis, notamment le dépistage précoce pour sauver des vies et l’accès au traitement gratuit.

Elle a signalé qu’un grand nombre de personnes hésitent à se faire tester volontairement en raison de la stigmatisation sociale. Ce qui limite l’efficacité des efforts de diagnostic, malgré la disponibilité des moyens de laboratoire a-t-elle dit.

Kalai a mentionné que le deuxième défi concerne l’infrastructure de dépistage, vu le manque de centres dans plusieurs gouvernorats, appelant à élargir le réseau des centres et à fournir les équipements médicaux nécessaires.

Elle a affirmé que la lutte contre le VIH/SIDA est l’une des priorités de l’association, signalant l’importance de la collaboration entre les structures de santé, de recherche et la société civile et le développement des outils de dépistage et de prévention adaptés aux transformations sociales et sanitaires du pays.

Cette journée d’étude, organisée par le laboratoire de virologie de l’hôpital Sahloul à Sousse et le laboratoire de recherche en épidémiologie et en immunologie génétique des infections virales, a regroupé plusieurs intervenants dans la lutte contre le VIH/SIDA tels que les structures du ministère de la Santé et les organisations de la société civile, afin de coordonner les efforts dans ce domaine.

A noter que la Tunisie célèbre, à l’instar de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre le SIDA 2025 pour souligner l’importance du travail collectif entre les différentes composantes de la société, soutenir les activités de prévention, renforcer le dépistage précoce pour limiter la propagation de la maladie et l’éradiquer définitivement.