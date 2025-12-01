La cinquième édition de la Conférence annuelle de l’InitiativeWestMED se sont clôturés fin novembre par un fort engagement des 10 pays de la Méditerranée occidentale en faveur d’une économie bleue durable, inclusive et résiliente.

À l’issue des débats, les participants ont décidé de la création d’un nouveau Groupe technique régional consacré aux “compétences bleues” (Blue Skills) et visant à renforcer l’expertise et la coopération dans les domaines de la formation, la certification et l’emploi maritimes et d’en confier la présidence à la Tunisie en reconnaissance de son engagement constant au développement du capital humain dans le secteur maritime et côtier. Le démarrage des travaux de ce groupe qui sera composé par des experts internationaux est prévu en février 2026.

Lors de la remise des prix« WestMED Project Awards 2025 », la start-up tunisienne « Bluepsol » a été récompensée pour son innovation dans le domaine de l’énergie solaire appliquée aux infrastructures portuaires.

Organisée le 28 novembre dernier, pour la première fois en Tunisie sous l’égide de la Co-présidence tuniso-portugaise et avec le soutien de la Commission européenne, la conférence a réuni plus de 210 participants en provenance des rives sud et nord de la Méditerranée et représentant les parties prenantes à l’Initiative WestMED dont notamment, des représentants gouvernementaux des Etats parties à l’Initiative, les représentants des organisations régionales et agences spécialisées, ceux des industries maritimes, des universitaires et chercheurs, ainsi que des promoteurs de start-ups et d’associations opérant dans le secteur maritime.

Les travaux de la conférence ont permis d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Initiative WestMED et d’identifier de nouvelles priorités pour la période à venir, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les discussions ont porté sur plusieurs thèmes essentiels tels que la formation et la promotion des compétences maritimes, la transition énergétique et la décarbonation du transport maritime et la planification de l’espace maritime et la résilience côtière.

Le développement des clusters maritimes et de l’innovation bleue, la préservation des écosystèmes marins, les mécanismes de financement de l’économie bleue, la synergie entre l’Initiative WestMED et le nouveau Pacte pour la Méditerranée ont également figuré à l’ordre du jour de la rencontre.

L’initiative WestMED est le résultat d’années de dialogue entre dix pays de la région de la Méditerranée occidentale participant au « Dialogue 5+5 » : cinq États membres de l’UE (France, Italie, Portugal, Espagne et Malte), et cinq pays partenaires du Sud (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie).

Elle est soutenue par la Commission européenne, dans le cadre du suivi de la déclaration ministérielle de l’UpM de 2015, pour contribuer à la réalisation d’un espace maritime plus sûr et plus sécurisé, créer une économie bleue plus intelligente et plus résistante et améliorer la gouvernance maritime pour la Méditerranée occidentale.