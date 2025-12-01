Tunis, 1er déc. — La journée de lundi sera placée sous le signe d’un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les conditions évolueront toutefois en fin d’après-midi, notamment sur l’extrême Sud où des nuages progressivement denses devraient donner lieu à des pluies éparses.

Au niveau du vent, les prévisionnistes indiquent un flux de secteur Sud, généralement faible à modéré sur la façade Est. Cette situation devrait se maintenir une bonne partie de la journée avant un renforcement du vent pendant la nuit, plus particulièrement dans le golfe de Gabès, où des rafales plus soutenues sont attendues.

Côté mer, les conditions resteront globalement peu agitées, offrant un contexte relativement stable pour les activités maritimes, bien que l’évolution nocturne du vent dans le Sud-Est appelle à une vigilance accrue pour les navigateurs dans cette zone.

Les températures maximales afficheront des valeurs comprises entre 14 et 20 degrés, reflétant une journée fraîche mais conforme aux moyennes saisonnières pour un début décembre. Les régions intérieures et les hauteurs demeureront plus froides, tandis que les zones littorales bénéficieront d’un climat légèrement plus doux.

Cette configuration météorologique s’inscrit dans une dynamique d’instabilité légère, marquée par un passage nuageux généralisé et une humidité croissante dans le Sud. Les faibles pluies attendues ne devraient pas entraîner de perturbations significatives, mais elles annoncent une possible continuité d’un temps perturbé pour les jours à venir, selon les tendances observées par l’INM.