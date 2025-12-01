La Tunisie entame sa participation à la Coupe arabe de la FIFA 2025 par un duel attendu face à la Syrie, dans le cadre du groupe A.

Les Aigles de Carthage viseront un deuxième titre dans la compétition, après celui décroché en 1963, tandis que les Nusur Qasiun tenteront de conquérir leur premier trophée.

Le groupe A comprend également le Qatar, pays hôte, et la Palestine.

Date et heure du match

La rencontre Tunisie – Syrie se déroule ce lundi 1er décembre 2025 à 13h GMT.

Sur quelles chaînes suivre Tunisie – Syrie ?

Le match sera retransmis sur plusieurs chaînes arabes et régionales, notamment :

beIN Sports, Dubai Sports, Abu Dhabi Sports, Al Kass Sports, Kuwait Sports, ainsi que d’autres diffuseurs officiels de la compétition.