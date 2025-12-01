L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, au cours d’une plénière organisée samedi, l’article relatif à la création d’une ligne de financement de 20 millions de dinars à partir des ressources du Fonds national pour l’emploi (FNE), destinée aux catégories vulnérables et à faibles revenus.

Cette ligne de financement est destinée à l’octroi de crédits sans intérêts pour financer des activités dans tous les secteurs économiques. Ces crédits, dont la valeur ne dépassera pas les 10 mille dinars par bénéficiaire, seront accordés, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, et devront être remboursés sur une durée maximale de six ans, dont une année de grâce.

En vertu de l’article 37 de la loi de finances 2026, la gestion de cette ligne de financement est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), en vertu d’une convention qui sera conclue avec le ministère des Finances et celui de la formation professionnelle et de l’emploi. Cette convention devra définir les conditions et les modalités de gestion de la ligne en question.

Il convient de noter que cet article s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’inclusion financière et économique des catégories vulnérables et à faibles revenus.