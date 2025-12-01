Tunisair a annoncé, samedi, que le seul avion A320 nécessitant une mise à jour logicielle a fait l’objet des procédures nécessaires rapidement et efficacement afin de garantir sa disponibilité opérationnelle et la régularité de ses vols.

Cette mise à jour technique intervient, suite à la notification lancée par le constructeur européen « Airbus » à l’ensemble de ses clients concernant un logiciel de commandes vulnérable aux radiations solaires, a expliqué TUNISAIR dans un communiqué.

La compagnie a rassuré ses passagers, soulignant que l’ensemble de sa flotte est pleinement opérationnel et que tous les vols sont assurés conformément aux horaires programmés.

Le transporteur national a rappelé que la sécurité de sa flotte est sa priorité absolue et qu’elle s’engage à offrir une expérience de voyage sûre et confortable à tous ses passagers.

Et d’ajouter que ce type de mises à jour est géré régulièrement par la compagnie, et ce, grâce à l’expertise et le professionnalisme de ses services spécialisés pour garantir la disponibilité de l’ensemble de sa flotte.

Il convient de noter que le constructeur européen Airbus a annoncé, vendredi 28 novembre 2025, qu’un événement récent impliquant un avion de la famille A320 a révélé que le rayonnement solaire intense pourrait corrompre les données essentielles au fonctionnement des commandes de vol, a-t-on lu sur son portail.

Airbus a, par conséquent, identifié un nombre important d’avions de la famille A320 actuellement en service qui pourraient être concernés.

Et d’ajouter que les exploitants ont été appelés à prendre immédiatement des mesures de précaution via une Alert Operators Transmission (AOT), afin de mettre en œuvre les protections logicielles et/ou matérielles disponibles et de garantir que la flotte puisse voler en toute sécurité.