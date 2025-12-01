Une journée d’études sur le thème « Le financement des droits en Afrique du Nord : entre la pression de la dette et les politiques d’austérité » se tiendra le 4 décembre 2026 à Tunis, à l’initiative de l’Observatoire tunisien de l’économie (OTE).

Cet événement, organisé en partenariat avec l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH), analysera les conséquences des politiques d’austérité et du lourd fardeau de la dette en Tunisie, au Maroc et en Égypte. L’objectif est d’examiner la crise de la dette dans la région et son impact sur le recul des dépenses publiques dans les secteurs sociaux, ainsi que d’explorer des alternatives politiques axées sur la justice fiscale.

L’OTE souligne que les gouvernements de la région, bien que signataires du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ont adopté des politiques d’austérité souvent liées aux programmes de prêt du Fonds monétaire international (FMI). Ces mesures ont réduit les financements alloués à l’éducation, la santé et la protection sociale, limitant l’accès des citoyens à leurs droits fondamentaux.

Bien que la Tunisie ait mis fin à ses relations avec le FMI il y a 18 mois, l’Observatoire note que le pays continue de subir les conséquences des prêts antérieurs, notamment à travers le remboursement de la dette et la persistance de politiques budgétaires restrictives.