La Fédération Tunisienne de Taekwondo a élu, dimanche, son nouveau président. Sami Aouni dirigera l’instance pour le mandat 2025-2028, à l’issue des élections tenues au Complexe sportif et de jeunesse de Ben Arous. Le scrutin s’est déroulé en présence des membres habilités à voter, venus départager les trois listes en compétition.

Le résultat a donné la victoire à la liste conduite par Aouni, qui a recueilli 63 voix. Celle de Mohamed Zied Bouali a terminé deuxième, tandis que la liste portée par Nouri Melki n’a obtenu aucune voix. Ce vote met fin à un processus électoral qui ouvre une nouvelle phase pour la discipline en Tunisie.

Un bureau fédéral renouvelé

Avec l’élection de Sami Aouni, un nouveau bureau fédéral entre en fonction pour accompagner la stratégie sportive de la fédération durant quatre ans. L’équipe élue regroupe plusieurs profils issus du milieu du taekwondo et d’horizons administratifs variés.

Le bureau est composé de Mohamed Sadok Belahirech, Maher Labidi, Bassem Turki, Imed Cherif, Samir Fathi Kahouèche, Bassem Kehouli, Anis Mgaidi, Mayssa Souhil, Mohamed Ouajih Boulabi, Alaeddine Mliki et Mohamed Ajamni. Leur mission portera sur la gestion quotidienne de la fédération, la coordination avec les clubs et la supervision des activités nationales et internationales. Les dossiers prioritaires seront établis par la nouvelle équipe une fois son installation formelle achevée.

Un changement de gouvernance pour la discipline

L’élection marque une transition dans la gouvernance du taekwondo tunisien. Le scrutin, structuré autour de listes concurrentes, a dessiné un rapport de force clair en faveur de l’équipe menée par Aouni. La composition finale du bureau reflète une structuration visant à encadrer les activités sportives et administratives de la fédération.

Les membres élus travailleront ensemble durant l’ensemble du mandat 2025-2028, période durant laquelle la fédération devra gérer les compétitions nationales, les engagements internationaux et la préparation des sélections selon son calendrier interne.

Une étape institutionnelle importante

L’élection de dimanche s’inscrit dans les procédures réglementaires de renouvellement des instances sportives nationales. Le vote s’est tenu au Complexe sportif et de jeunesse de Ben Arous, comme prévu dans le calendrier fédéral. Il s’agit d’une étape administrative essentielle pour garantir la continuité du fonctionnement sportif et organisationnel du taekwondo en Tunisie.

Le nouveau bureau devra désormais se réunir pour définir ses priorités et organiser la passation structurelle avec l’ancienne équipe dirigeante. Ce changement ouvre un cycle quadriennal dont les orientations dépendront des décisions collectives du président et de ses membres.