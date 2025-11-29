Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ben Ayed, a reçu, vendredi, l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Tunisie, Bill Bazzi.

La rencontre a été l’occasion de réaffirmer l’importance que la Tunisie accorde au partenariat avec les États-Unis d’Amérique et d’appeler à œuvrer davantage pour le hisser à un niveau supérieur dans tous les domaines, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ben Ayed a fait part de la disposition du département des Affaires étrangères à fournir le soutien nécessaire à l’Ambassadeur pour accomplir sa mission dans les meilleures conditions, de manière à renforcer la coopération bilatérale et à en élargir les domaines.

De son côté, le diplomate américain a mis en avant les perspectives prometteuses du partenariat entre les deux pays dans les secteurs économique, commercial, académique et scientifique. Il a souligné son engagement à contribuer au renforcement des liens d’amitié et au raffermissement des ponts de communication entre les deux peuples.