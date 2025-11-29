La rencontre entre lâ€™AS Monaco et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 14e journÃ©e de Ligue 1, sera diffusÃ©e ce samedi 29 novembre 2025 Ã 17h00 en direct sur beIN Sports 1 depuis le Stade Louis-II.

Les supporters des deux Ã©quipes sont invitÃ©s Ã ne pas manquer le coup dâ€™envoi, programmÃ© Ã 17h00 prÃ©cises. Ce choc du championnat franÃ§ais sera lâ€™occasion pour Monaco et le PSG de tenter de dÃ©crocher trois points importants dans la course aux premiÃ¨res places.

Pour suivre le match en direct, rendez-vous donc sur beIN Sports 1, seul diffuseur de cette affiche de Ligue 1.