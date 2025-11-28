Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, au siège du département, l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Tunisie, Joséphine Frantzen.

Nafti lui a, à cette occasion, transmis une protestation ferme en raison du non-respect des règles du travail diplomatique. Il l’a également exhortée à respecter les usages diplomatiques et à s’abstenir de toute forme d’ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie, lit-on dans un communiqué.

Selon une vidéo publiée par la Présidence, le chef de l’Etat Kais Saied a chargé le ministre des Affaires étrangères, hier jeudi, d’adresser une protestation sévère à l’une des représentantes d’un État étranger accréditée en Tunisie, ainsi qu’à toute personne ne respectant pas les règles diplomatiques.