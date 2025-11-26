La flamme olympique des Jeux d’hiver de Milano Cortina 2026 a été allumée mercredi dans le sanctuaire d’Olympie, berceau des Jeux Olympiques, marquant le début d’un voyage à destination de l’Italie, où elle arrivera le 4 décembre avant de parcourir le pays jusqu’à la cérémonie d’ouverture le 6 février 2026.

Organisée dans le Musée archéologique d’Olympie, la cérémonie a été présidée par Isidoros Kouvelos, président du Comité Olympique Hellénique, en présence de plusieurs invités de marque, parmi lesquels la présidente du Comité International Olympique (CIO), Kirsty Coventry, et le président de la République hellénique, Konstantinos Tasoulas, indique un communiqué du CIO.

En raison des prévisions météorologiques, la flamme a été allumée à l’aide des rayons du soleil lors d’une répétition organisée lundi, ce qui a permis de préserver l’authenticité des traditions. Elle a ensuite été utilisée pour allumer la torche olympique de Milano Cortina 2026 lors de la cérémonie officielle, durant laquelle Petros Gkaidatzis, médaillé de bronze olympique en aviron aux Jeux de Paris 2024, a donné le coup d’envoi de l’étape grecque du relais de la flamme olympique.

Petros Gkaidatzis a ensuite été rejoint par la première relayeuse italienne, la double championne olympique Stefania Belmondo, avant que cette dernière ne transmette à son tour la flamme à son compatriote, et double champion olympique lui aussi, Armin Zoeggeler.

“La cérémonie d’aujourd’hui nous rappelle ce que les Jeux Olympiques représentent: l’union des populations autour d’une compétition pacifique, l’amitié et le respect (…) En allumant la flamme olympique pour Milano Cortina 2026, nous faisons rayonner cette lumière du passé vers le présent et l’avenir”, a déclaré la présidente du CIO.

“C’est un avenir commun dont nous souhaitons tous être les témoins. C’est pourquoi nous croyons fermement dans la Trêve olympique pour mettre de côté nos différences et oser rêver d’un avenir plus radieux”, a-t-elle ajouté.

“Ces Jeux arrivent à un moment charnière de notre histoire. Dans le monde divisé qui est le nôtre aujourd’hui, les Jeux occupent une place véritablement symbolique. Il est de notre devoir, de notre responsabilité de veiller à ce que les athlètes du monde entier puissent se rassembler en paix et éveiller les rêves et les espoirs de celles et ceux qui les regardent partout dans le monde”, a-t-elle conclu.