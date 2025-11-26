Mardi, la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions a livré plusieurs surprises et confirmations. Dortmund a écrasé Villarreal 4-0, tandis que Chelsea a dominé le FC Barcelone 3-0. Manchester City a chuté face à Bayer Leverkusen (0-2), et Marseille a remporté un précieux succès contre Newcastle (2-1).

Parmi les autres rencontres, Bodoe/Glimt s’est incliné 2-3 face à la Juventus, Naples a battu Qarabag 2-0, Slavia Prague et Athletic Bilbao ont fait match nul 0-0, et Galatasaray a été surpris par Union Saint-Gilloise (0-1). Enfin, Benfica a remporté son déplacement à Amsterdam (0-2).

Classement général : huit qualifiés directs

Après cinq journées, Bayern Munich, Arsenal et Inter Milan dominent leurs groupes avec 12 points chacun, tous invaincus. Dortmund, Chelsea et Manchester City suivent avec 10 points. Le Paris SG, Newcastle, et Real Madrid complètent le top 8, ce qui garantit leur qualification directe pour les 8es de finale.

Barrages et éliminés

Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront les barrages pour tenter de rejoindre les 8es. Parmi eux figurent Liverpool, Galatasaray, Tottenham, Bayer Leverkusen, Sporting Portugal, FC Barcelone et Qarabag. Les clubs de la 25e à la 36e place sont officiellement éliminés, avec notamment Monaco, Pafos, Club Bruges, Francfort, Athletic Bilbao, Benfica, Slavia Prague, Bodoe/Glimt, Olympiakos, Copenhague, Villarreal, Kairat Almaty et Ajax Amsterdam.

Points marquants de la journée

Dortmund a confirmé sa puissance offensive avec 17 buts marqués après cinq journées.

Chelsea, désormais 5e, se montre solide face aux grandes équipes.

Manchester City connaît un revers important à domicile contre Leverkusen.

Marseille signe sa première victoire importante et se positionne pour les barrages.

Les surprises : Union Saint-Gilloise bat Galatasaray et Benfica s’impose à Amsterdam.

Cette 5e journée a permis de clarifier les forces en présence et de dessiner les premières tendances pour la qualification directe et les barrages. Les prochains matches seront décisifs pour les équipes en course pour le top 8.