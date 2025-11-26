Liverpool reçoit ce mercredi soir le PSV Eindhoven pour une rencontre décisive dans la phase de Ligue des Champions.

Les Reds comptent neuf points après un parcours inégal : victoire contre l’Atlético (3-2), défaite face à Galatasaray (1-0), succès écrasant contre Francfort (1-5) puis exploit face au Real Madrid (1-0). Malgré ces performances européennes, les hommes d’Arne Slot traversent une période difficile en Premier League, où ils viennent d’enchaîner une sixième défaite, cette fois contre Nottingham Forest (0-3).

En face, le PSV totalise cinq points après deux nuls (Leverkusen, Olympiakos), une défaite contre l’Union Saint-Gilloise et une large victoire face à Naples (6-2). Le club néerlandais joue gros : une défaite pourrait le faire sortir des places de barragiste.

Diffusion :

Le match Liverpool – PSV Eindhoven sera retransmis ce mercredi à 21h, en direct de l’Anfield Stadium, sur CANAL+LIVE 05.