La troisième phase de l’appel à propositions pour le fonds d’appui « ADAPT Investissements », qui s’inscrit dans le cadre du programme “Appui au Développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie” (ADAPT) », financé par l’Union européenne (UE).

Dans un communiqué publié, lundi, le Programme ADAPT précise que ce mécanisme de soutien financier vise à développer et à accompagner les investissements privés dans le domaine du développement durable dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en Tunisie, ainsi que dans les différentes chaînes de valeur qui y sont liées.

Il contribue ainsi à la promotion de systèmes alimentaires plus résilients, inclusifs et respectueux des ressources naturelles.

Avec un portefeuille de près de 8 millions d’euros, le troisième appel à propositions offre aux promoteurs des opportunités importantes pour accéder à un financement durable, encourager l’innovation et améliorer la gestion des ressources, moderniser les outils de production et de transformation et diversifier les activités parmi des chaînes de valeur agricoles, halieutiques et aquacoles.

L’objectif est de renforcer la compétitivité de ces domaines d’activité tout en accélérant la transition écologique du pays, grâce à la mise en œuvre d’investissements responsables, résilients et créateurs d’emplois au niveau local, et à l’amélioration durable des conditions de vie dans les zones rurales et côtières.

Les candidats à l’appel à propositions peuvent soumettre leurs projets en ligne jusqu’au 19 novembre 2026.

Cette nouvelle version du mécanisme de soutien financier du Fonds ” ADAPT Investissements, offre une contribution sous forme de subventions couvrant environ 14 % de la valeur du crédit bancaire ou d’un crédit-bail, oscillant entre 1 650 euros et 100 mille euros maximum.

Les projets présentés par des jeunes, des femmes ou des organisations professionnelles agricoles et de la pêche peuvent bénéficier d’une contribution pouvant atteindre 20 %.

Mis en œuvre par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), le programme “Appui au Développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie” (ADAPT) est financé par l’UE à hauteur de 44,4 millions d’euros et il s’étend sur la période 2020/ 2028. Il vise à fournir des investissements privés qui constitueront un moteur de la transformation économique, sociale et environnementale.

En décembre 2022, en raison de la crise russo-ukrainienne, un nouvel accord d’un montant de 24,8 millions d’euros a été signé avec l’Union européenne pour soutenir le secteur céréalier, portant la valeur totale du programme à 70 millions d’euros.