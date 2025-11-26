« Innover pour un emballage circulaire et durable » est le thème des Journées Packaging 2025, qui se tiendront les 27 et 28 novembre 2025 à Tunis.

Organisée par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), cette manifestation constituera une occasion privilégiée pour les acteurs économiques des secteurs de l’emballage et de l’impression.

Elle vise à informer les industriels et les divers opérateurs économiques des évolutions en matière d’emballage et d’impression et de présenter les stratégies et les perspectives de développement écologique et responsables, selon un communiqué de presse publié, mardi, par PACKTEC.

Ce conclave permettra, également, de mieux appréhender les enjeux réglementaires et environnementaux qui encadrent les différents marchés.

Les Journées Packaging s’articuleront autour de trois sessions thématiques. Des axes importants seront abordés, au cours de cette manifestation, à savoir l’intégration des principes de l’économie circulaire dans la chaîne de valeur du couple produit / emballage, les exigences réglementaires internationales, les bonnes pratiques industrielles, ainsi, que les pistes d’innovation pour concilier rentabilité, performance et respect de l’environnement.

Les participants auront, également, l’opportunité de découvrir les dernières avancées technologiques dans le domaine de l’emballage alimentaire et pharmaceutique, ainsi que la réglementation européenne et les systèmes de conditionnement associés.

Des interventions dédiées aux solutions intégrées pour l’emballage et l’impression complèteront le programme, incluant notamment les nouveaux procédés d’impression, la gestion des couleurs et les développements récents dans l’impression d’emballages cosmétique de luxe.

D’imminents experts nationaux et internationaux participeront à cet événement, ainsi que des représentants des entreprises, apporteront leurs analyses et témoignages pour enrichir les échanges.

Les Journées Packaging 2025 seront, ainsi, un espace unique pour repenser les pratiques industrielles, anticiper les mutations du marché et construire ensemble les solutions circulaires de demain. Un espace networking permettra de favoriser les rencontres, le partage d’idées et la co-construction de projets innovants.