Le Musée National d’Art Moderne et Contemporain (MACAM) annonce l’ouverture des candidatures pour la 2ème édition du Salon national des Beaux-arts, qui se tiendra du 24 janvier au 24 février 2026. La date limite de dépôt des candidatures est le 22 décembre 2025. Les artistes souhaitant participer à ce salon, organisé sous l’égide du ministère des affaires Culturelles, sont invités à s’inscrire et à soumettre leur candidature en ligne via le lien disponible sur la page Facebook du musée.

Le dossier de candidature doit comprendre un formulaire de candidature dûment rempli, un CV du candidat (200 mots maximum, au format Word) accompagné d’une photographie, ainsi que des photos de cinq œuvres du portfolio de l’artiste, à l’exclusion de celles exposées. Le dossier doit également inclure une brève biographie artistique du candidat (cinq lignes maximum), rédigée en arabe et en français, qui sera publiée dans le catalogue de l’exposition. Cette biographie doit être. Les images des œuvres proposées (trois maximum par artiste) doivent être soumises au format JPG, accompagnées d’un document Word les détaillant, selon un communiqué des organisateurs outre cinq photos d’œuvres autres que celles avec lesquelles l’artiste voudrait participer.

Le dossier doit également contenir une copie de la Carte d’identité nationale (CIN) du candidat ainsi qu’une copie signée de l’engagement et de l’autorisation d’utilisation de l’œuvre, téléchargeable sur le site web du Musée national d’art moderne et contemporain.

Selon un communiqué du musée, les œuvres sélectionnées le seront sur la base de l’avis d’une Commission artistique composée d’artistes et d’experts créée pour cet objectif.