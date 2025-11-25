Manchester City reçoit le Bayer Leverkusen ce mardi 25 novembre à 21h00 pour la 5ᵉ journée de la Ligue des Champions.

Les Citizens, portés par un Erling Haaland en pleine forme, cherchent à confirmer leur dynamique européenne après trois victoires et un nul en phase de groupes. Leur dernière démonstration face au Borussia Dortmund (4-1) a notamment vu des buts de Phil Foden, Haaland et Rayan Cherki.

Le Bayer Leverkusen, deuxième de Bundesliga, reste fragile en Ligue des Champions avec un seul succès, deux nuls et une lourde défaite 7-2 contre le PSG. Leur dernier succès contre Benfica (1-0) leur permet de garder espoir avant ce déplacement à Manchester.

Le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur CANAL+ LIVE 3. à 21h00.