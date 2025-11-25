Le Bodo Glimt reçoit la Juventus Turin ce mardi 25 novembre 2025, à 22h00, au Aspmyra Stadion en Norvège, pour la 5ᵉ journée de la Ligue des champions UEFA.

La rencontre sera diffusée en direct sur CANAL+, via CANAL+ LIVE 6. Les abonnés peuvent suivre le match sur leur télévision ou via les supports connectés. Pour le streaming, il suffit de se connecter sur l’application myCANAL ou le site officiel de la chaîne.

Il est recommandé de se connecter dès 21h45 pour l’avant-match, avec les compositions et analyses d’experts, avant le coup d’envoi à 22h00. Ce duel promet un affrontement intense entre les surprenants Norvégiens de Bodo Glimt et la Juventus, toujours ambitieuse en Europe.