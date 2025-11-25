La 12e journée du Championnat d’Italie a livré ses enseignements après les matchs disputés entre samedi et lundi. L’AS Rome conserve la tête du classement, tandis que plusieurs rencontres ont donné lieu à des scores nets ou à des rebondissements.

Des affiches animées dès samedi

La journée a débuté par un succès maîtrisé de Bologne, vainqueur 3-0 sur la pelouse d’Udinese. Cagliari et Genoa se sont quittés sur un match spectaculaire (3-3), tandis que Fiorentina et la Juventus n’ont pas réussi à se départager (1-1). Naples s’est imposé 3-1 face à l’Atalanta Bergame, confirmant sa solidité offensive.

Dimanche marqué par des victoires extérieures

Parme est allé s’imposer à Vérone (2-1), avant que l’AS Rome ne prenne les trois points sur le terrain de Cremonese (3-1). La Lazio Rome a enregistré une victoire nette contre Lecce (2-0). Le derby entre l’Inter Milan et l’AC Milan a tourné en faveur des Rossoneri, victorieux 1-0 à l’extérieur.

Lundi : large victoire de Côme

La dernière salve de matches a vu Côme dominer Torino sur un score sans appel (5-1). Sassuolo et Pise se sont quittés sur un match nul (2-2). Avec ces résultats, plusieurs équipes ont consolidé leur position, tandis que d’autres restent en difficulté dans le bas du tableau.

Une hiérarchie resserrée en tête

Au classement, l’AS Rome mène avec 27 points, devant l’AC Milan et Naples qui totalisent chacun 25 unités. L’Inter Milan et Bologne suivent à 24 points, tandis que Côme continue d’avancer avec 21 points. La Juventus occupe la septième place avec 20 points.

Des écarts importants en bas de tableau

Dans la deuxième moitié du classement, Udinese et Cremonese restent dans le milieu avec respectivement 15 et 14 points, tout comme Torino. Atalanta compte 13 points, suivi de Cagliari et Parme (11 points chacun). Pise et Lecce sont à 10 points.

Les quatre dernières places sont occupées par Genoa (8 points), Fiorentina (6 points) et Vérone (6 points). Ces équipes devront redresser la barre lors des prochaines journées pour espérer sortir de la zone dangereuse.